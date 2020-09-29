زواجه من مروة عبد المنعم ومنع شقيقه من الغناء..‬شائعات طاردت مصطفى قمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

انطلقت، أمس الاثنين، شائعة وفاة الفنان السكندري "مصطفى قمر"، قبل أن يخرج مدير أعماله علي رشاد والشاعر عوض بدوي لنفيها، ويقوم قمر بنفسه بالرد عليها مؤكدا أنه بخير.

قمر الذي أعرب عن انزعاجه من الشائعة كان ضحية لشائعات سابقة عديدة، ومنها زواجه من الفنانة مروة عبد المنعم، ومنعه شقيقه ياسر من الغناء.

وأشيع خبر زواجه من مروة عبد المنعم، عقب انتشار صور لهما، وقيام مصطفى قمر عبر حسابه بموقع إنستجرام بنشره صورة تجمعهما وكتب: "أنا ومروة العسل القمراية وعمل جديد مفاجأة استنونا قريبًا… منورة العمل يا مرمورة يا أختي الغالية".

وخرجت مروة فيما بعد ونفت صحة ما تردد، وأوضحت أن الصور لعمل فني يجمعها معا.

مصطفى قمر حرص على نفي شائعات حول خلافه مع الفنان تامر حسني، وقال في تصريحات تليفزيونية: "تامر ينتمى إلى مدرستى ومدرسة عمرو دياب ونفس الحال بالنسبة للمطرب محمد حماقى".

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تأخر ياسر قمر عن طرح ألبومه الغنائي، زاد من سخونة الشائعات حول دور شقيقه مصطفى، وحرصه على منعه من الغناء.

وهو ما نفاه مصطفى، وأوضح أن شقيقه ياسر من أقرب الأشخاص إليه، ويحرص على اصطحابه في حفلاته والغناء معه.

وكشف عن منتج فني له مع شقيقه وهو تسجيل ألبوم غنائي معه، وباعه وقتها في الأسواق باسمه.

ورد مصطفى عمليا مؤخرا على تلك الشائعات باحدث ألبوماته "لمن يهمه الأمر2"، بمشاركة شقيقه ياسر تقديم أغنية بعنوان "مسافر" من كلمات الشاعر سامح العجمي، وألحان أشرف السرخوجلي، وتوزيع مصطفى قمر.