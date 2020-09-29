تراند اليوم : بعد إيجابية المسحة.. هل نقل شقيق إصالة عدوي كورونا إلى الفنانة؟

كشف أنس نصري، شقيق الفنانة أصالة، ومدير أعمالها، إصابته بفيروس كورونا ، منذ قليل، بعدما ظهرت إيجابية المسحة الخاصة به، مما جعل الجمهور يتسائل انتقال العدوى للنجمة وعائلتها عن طريق شقيقها.

وقالت شام الذهبي، ابنة أصالة إن والدتها وأشقائها بصحة جيدة ولم تنتقل لهم عدوى كورونا من خلال أنس، بالإضافة إلى أنهم لم يجروا مسحة كورونا، حيث أكدت على أنهم لم يلتقوا بخالهما منذ فترة طويلة لأنه كان مسافرًا.

وسبق، وكتب أنس نصري على حسابه الشخصي بـ”انستجرام”: “استلمت نتيجة تحليلي الخاصه بهالمرض السخيف وللأسف تم تأكيد إصابتي، سألتزم الإنعزال في بيتي حتى أتغلب عليه بإذن الله، أراكم قريبًا بصحة وعافية”.