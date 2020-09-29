الليلة.. إعادة حلقة "صاحبة السعادة" مع أحمد حلمي

أعلنت الفنانة إسعاد يونس، عن اعاة حلقتها مع الفنان أحمد حلمي من برنامجها "صاحبة السعادة"، الليلة، وذلك بعد تحقيقها نسبة مشاهدة عالية وقت عرضها خلال مطلع الشهر الجاري.
نشرت إسعاد صورة من اللقاء، وذلك عبر خاصية "ستوري" على "انستجرام"، وأعلنت عن موعد إذاعة الحلقة "الليلة إعادة حلقةالبرنس أحمد حلمي، الساعة الـ 11 مساءً على قناة DMC".
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تم إذاعة اللقاء على حلقتين متتاليتين، وحظيت بنسبة متابعة عالية من جمهور البرنامج، تحدث فيها حلمي عن مواقفه الكوميدية في حياتهالفنية والشخصية، وقصة زواجه من الفنانة منى زكي، وبعض من إسراره الشخصية وخاصة في أول خطواته الفنية.
برنامج "صاحبة السعادة"، يتم اذاعته اسبوعياً، يومي"ألإثنين والثلاثاء" في تمام الساعة الـ 11 مساءً، ويستقبل مجموعة من أبرز نجوم الفن، للتحدث عن كواليس حياتهم الفنية بشكل اجتماعي خفيف، بالإضافة إلى تضمنه بعض الفقرات الترفيهية للضيف.
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