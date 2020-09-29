الجمعة.. علي الهلباوي يُحيي حفلًا بساقية الصاوي

يُحيى المطرب والمبتهل علي الهلباوي حفلًا جديدًا على خشبة مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الجمعة المقبل 2 أكتوبر.

من المقرر أن يقدم "الهلباوي" خلال الحفل مجموعة مميزة من أجمل الأغنيات، إضافة إلى

الابتهالات ومنها "قل للمليحة ودوم ومرسال لحبيبتي".

يذكر أن المطرب علي الهلباوي المنشد والمرتل يقدم الأغاني الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية والده الشيخ محمد الهلباوي المغني والشاعر.

Advertisements

قدم الهلباوي أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفي مع التراتيل، وأداء الأغاني والأناشيد الوطنية، إضافة إلى الإنشاد الديني.

كانت الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر من دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.