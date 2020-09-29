شاهد.. جنات تشارك في تريند الطفولة

شاركت المطربة جنات في تريند الطفولة مع جمهورها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الأجتماعي الشهير" فيسبوك" . نشرت جنات صورة لها أثناء طفولتها وعلقت عليها قائلة: جنات مهيد، وتفاعل الجمهور مع الصورة بتعليقات مثل: قمر في كل أحوالك. مع الصورة بتعليقات مثل: قمر في كل أحوالك. Advertisements ويذكر أن المطربة جنات طرح أجدد ألبوم لها" أنا في أنتظارك" في الشهر الماضي من هذا العام والذي أحتوى على 11 أغنية منهم: "دموع وبكيت، أنا استعجلت، رايقة، انا في انتظارك"، وحققت أغاني الألبوم مشاهدات عالية علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" منذ طرحه. هذا العام والذي أحتوى على 11 أغنية منهم: "دموع وبكيت، أنا استعجلت، رايقة، انا في انتظارك"، وحققت أغاني الألبوم مشاهدات عالية علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" منذ طرحه. اقرأ أيضاً..في أسبوعين.."أنا استعجلت" لـ جنات تكسر حاجز المليون مشاهدة عبر "يوتيوب

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