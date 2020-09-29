في ذكرى ميلاده.. يسرا تسترجع أعمالها مع الراحل علاء ولي الدين

نشرت الفنانة يسرا، بعض أعمالها الفنية مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
شاركت يسرا جمهورها صورتان من أعمالهما سوياً، وهما"فيلم الإرهاب والكباب ، مسرحية لما بابا ينام"، شارك علاء في الفيلم كضيف شرف وبرز دوره الكوميدي وسط القضايا الاجتماعية الشائكة التي يتناولها الفيلم.
أما مسرحية "لما بابا ينام" لم تقدم تلفزيونياًللمشاهدين ، ذلك بسبب وفاة علاء ولي الدين أثناء تصوير المسرحية، وترددت الانباء وقتها عن نقل الدور غلى الفنان أحمد رزق أو الفنان ماجد الكدواني، لكن لم يتم استكمالها حتى الآن.
ولد علاء في 28 من سبتمبر عام 1963، توفى علاء ولي الدين عام 2008 عن عمر ناهز
يذكر أن يسرا قد شاركت مؤخراً في فيلم "صاحبة المقام"، مع "آسر ياسين، بيومي فئاد، أمينة خليل"، الذي تم عرضه شهر يوليو الماضي على إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة، وحظي باهتمام عدد كبير من الجمهور، وشغل أحاديث روّاد مواقع التواصل الإجتماعي وقت عرضه.
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