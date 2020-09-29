اقتراب نفاد تذاكر حفل مي فاروق في الأوبرا

تستعد الفنانة مي فاروق لحفلها الغنائي، مع الفرقة القومية العربية للموسيقى ، وذلك على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، في إطار عودة أنشطتها الغنائية والفنية والثقافية.

اقتربت تذاكر الحفل على النفاذ وذلك قبل انطلاقه بيومين، حيث من المقرر إحياءه يوم الخميس القادم، الموافق 1 أكتوبر، في تمام الـ 8 مساءً، على

المسرح الكبير، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 3 فئات ، الأولى بقيمة 110 جنيه، الثانية 210 جنيه، الثالثة 310 جنيه.

تقدم الفرقة العربية حفلها الغنائي بأصوات مطربها "بلال فوزي، منار سمير، أحمد عصام"، بقيادة موسيقية للموسيقار مصطفى حلمي.

أعادت دار الأوبرا المصرية جزءًا

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كبيرًا من أنشطتهاالفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذالاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول من دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد، إضافة إلى منع التصوير داخل قاعة الحفل.

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