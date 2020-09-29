المتابعين لنسرين طافش عن الوجه الأخر: مشاعرك ودموعك حقيقية

تابعت الفنانة نسرين طافش أراء بعض متابعينها عن مسلسلها الذي يعرض حالياً" الوجه الأخر"، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" إنستجرام".
نشرت نسرين على خاصية " ستوري" بالأنستجرام صور أراء المتابعين عن دورها في مسلسل "الوجه الأخر" ، وعلقت عليها قائلة: عن الوجه الأخر ، واكتفت بوضع ملصقات قلوب بعد ذلك.
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ويشار أن مسلسل الوجه الأخر الذي يعرض حالياً يجني عدد كبير من المتابعين، حيث تدور أحداثه تدور الأحداث حول يحيى وسارة اللذان يواجها صعوبة في الإنجاب، وضغط عالية على يحيى لتوريطه بعلاقة غرامية معها، وبدء سارة رحلتها للبحث عن أختها فرح بعد تعرض والدهما للإغتيال بواسطة مجهول، المسلس تأليف ماجد المصري، أخراج سميح النقاش، ويشارك نسرين فيالبطولة: ماجد المصري، ندى موسى، مادلين طبر، أحمد سعيد عبد الغني، والمسلسل يحقق نسبة مشاهدة عالية علي قنوات التليفزيون .
ويذكر ان أول ظهور للفنانة نسرين طافش في الاعمال المصرية كان من خلال مسلسل " ختم النمر" الذي تم عرضه في يناير من هذا العام، تأليف أحمد سمير فرج ومحمد عبد المعطي، وإخراج وائل صبري، وشارك نسرين في التمثيل:أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب.
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