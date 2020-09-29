الخميس.. كوكب الشرق تغني "اسأل روحك" و"بعيد عنك" بمسرح الساقية

تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوي حفل كوكب الشرق أم كلثوم، مساء الخميس المقبل الموافق 1 أكتوبر من الشهر القادم، تطل فيه الست فى حفلتين متتاليتين، وذلك فى تمام السادسة والثامنة مساءً على مسرح النهر.
ومن المقرر أن يقدم مجموعة أغاني لكوكب الشرق منهما "اسأل روحك" و"بعيدعنك"، وذلك فى إطار مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" الذى يقدمه مسرح الساقية للعرائس.
تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدةالغناء العربي أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول من كل شهر.
وكانت الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.
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