تفاصيل حفل دينا الوديدي في الأوبرا المصرية

تستعد الفنان دينا الوديدي، لحفلها الغنائي في دار الأوبرا المصرية، وذلك في إطار عودة أنشطتها الغنائية والثقافية والفنية. يقام الحفل يوم الإثنين 12 أكتوبر، في تمام الساعة الـ8 مساءً على مسرح النافورة، على أن تكون سعر التذكرة موحد لجميع الفئات بقيمة 160 جنيهًا. مسرح النافورة، على أن تكون سعر التذكرة موحد لجميع الفئات بقيمة 160 جنيهًا. الحفل هو الثاني في قائمة دينا الاحتفالية بعد كورونا، وذلك Advertisements بعد مشاركتها في مهرجان الصيف الدولي، الذي أقيمت فعالياته في الإسكندرية، خلال شهر أغسطس الماضي، على المسرح المفتوح بمكتبة الإسكندرية، وحضر الحفل عددًا جماهيريًا محدودًا تطبيقًا للإجراءات الوقائية ضد كورونا. بعد مشاركتها في مهرجان الصيف الدولي، الذي أقيمت فعالياته في الإسكندرية، خلال شهر أغسطس الماضي، على المسرح المفتوح بمكتبة الإسكندرية، وحضر الحفل عددًا جماهيريًا محدودًا تطبيقًا للإجراءات الوقائية ضد كورونا. اقرأ أيضاً.. 12 أكتوبر.. حفل غنائي لـدينا الوديدي في الأوبرا

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