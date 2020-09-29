تفاصيل حفل دينا الوديدي في الأوبرا المصرية

تستعد الفنان دينا الوديدي، لحفلها الغنائي في دار الأوبرا المصرية، وذلك في إطار عودة أنشطتها الغنائية والثقافية والفنية.
يقام الحفل يوم الإثنين 12 أكتوبر، في تمام الساعة الـ8 مساءً علىمسرح النافورة، على أن تكون سعر التذكرة موحد لجميع الفئات بقيمة 160 جنيهًا.
الحفل هو الثاني في قائمة دينا الاحتفالية بعد كورونا، وذلك
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