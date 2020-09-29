مسرح ساقية الصاوي لعرائس الأطفال يعود مجددًا بعرض "سليم وسليمة"

بعد فترة غياب طويلة تعود عروض مسرح الساقية للعرائس المخصصة للأطفال من جديد يوم السبت الموافق 3 من أكتوبر بعرض أكروبات وعرض "سليم وسليمة"، وذلك بالتعاون مع مبادرة نستلة لأجيال سليمة.

يشار إلى أن العرض المسرحي "سليم وسليمة" تأليف وإخراج

محمد عبدالمنعم الصاوي.

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تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من

خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد"، ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول من كل شهر.

وكانت الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.