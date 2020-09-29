شقيق أصالة يعلن إصابته بـ"كورونا": "سألتزم الانعزال في بيتي"

رنا صلاح الدين - أعلن أنس نصري، شقيقة النجمة السورية أصالة نصري، إصابته بفيروس كورونا "كوفيد19".

ونشر أنس، صورة لنتيجة المسحة، وعلق عليها من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"استلمت نتيجة تحليلي الخاصة بهالمرض السخيف وللأسف تم تأكيد إصابتي، سألتزم الانعزال في بيتي حتى أتغلب عليه بإذن الله.. أراكم قريباً بصحة وعافية".

انس نصري

انس نصري

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على جانب آخر طرحت أصالة نصري، كليب أغنيتها الجديدة "والله وتفارقنا"، عبر القناة الخاصة بشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على "يوتيوب".

وحرص أنس، على تهنئة شقيقته على الكليب، حيث نشر جزء من الكليب عبر خاصية الـ"ستوري"، بموقع "انستجرام"، معلقًا:"ميروك صولا.. مبروك روتانا".

أغنية "والله وتفارقنا" من كلمات شموخ العقلا، وألحان ياسر بو على، وتوزيع طارق مدكور.