صور| ذا ماونتن يعلن وصول مولودته الأولى من زوجته كيلسي

رنا صلاح الدين - كشف العملاق الأيسلندي هافنور يوليوس بيورنسون، بطل مسلسل "صراع العروش"، عن وصول مولودته الأولى من زوجته كيلسي.

ونشر هافنور كافة تفاصيل ولادة زوجته في الأيام الماضية، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وقال العملاق الأيسلندي: "فى الـ 6 صباحًا أيقظتني كيلسي وهي تخبرنى أنها كانت تفقد الماء، قفزت على الفور من السرير وقلت حسنًا، لنذهب".

وأضاف: "بقيت هادئة وأجابت بضحكة وقالت، لا ، لن نذهب بعد، ثم طلبت بعد ذلك الاتصال "المولدة" التى ردت علينا بضرورة الانتظار بعض الوقت".

ذا ماونتن

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وتابع بقوله: "بمجرد وصول الطبيبة، قامت بفحص كيلسى، وسألتها عما إذا كانت مستعدة للذهاب إلى مركز الولادة أم أنها تريد أن تجرب ذلك فى المنزل".

وأوضح ذا ماونتن: "قررت كيلسي ، التي لا تزال هادئة، أن تلد فى حمام المنزل، ولكن تم تغير الخطة وذهبنا إلى عيادة الولادة".

وأتم حول ولادة زوجته: "وصلنا مركز الولادة بعد 10 دقائق بالسيارة، وبعدها بدقائق دخلت حوض الولادة، وبدأت على الفور في الدفع.. كان تتمتع بالقوة رغم المعاناة".

ذا ماونتن