جيني إسبر تهنئ هيفاء وهبي على مسلسلها الجديد "أسود فاتح"

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رنا صلاح الدين - عبرت الفنانة السورية جيني إسبر عن إجابها الشديد بمسلسل "أسود فاتح" بطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والذي بدأ عرضه مؤخرا على منصة "شاهد".
جيني وجهت تهنئة خاصة لهيفاء وهبي، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع "تويتر": "تمثيل رائع وحضور ملفت واداء كلو احترافية مبروك للديفا هيفا وهبي مسلسل #اسود_فاتح مبدعة".
جيني اسبر وهيفاء وهبي
ويعرض "إسود فاتح" على "شاهد VIP"، ضمن عروض شاهد الأولى، وهو من بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، شريف سلامة، صبري فواز، عمر السعيد، نبيل نور الدين، رانيا منصور، خالد الشيوي، فراس سعيد، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، حنان سليمان، آية مصطفى، ناتاشا شوفاني، مع ظهور خاص للنجم معتصم النهار، وبمشاركة النجمة روجينا.
والمسلسل من تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، إخراج كريم العدل؛ إنتاج "سيدرز آرت برودكشن" (Cedars art Production).
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