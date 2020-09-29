بالصور| درة تخطف الأنظار بفستان قصير على يخت في وسط البحر

رنا صلاح الدين - تجذب الفنانة التونسية درة، دائمًا أنظار جمهورها من خلال مشاركتهم أحدث صور وفوتوسيشن لها خاصة في الفترة الأخيرة.

ونشرت درة، صور جديد لها على يخت في وسط البحر ظهرت في كل واحدة منهم بإطلالة مختلفة استطاعت أن تلفت بها الانتباه، أبرزهم فستانًا قصير لونه بينك مع انسدال شعرها على كتفها ووضع ميكب هادئ وبسيط زاد من جمالها، معلقة باللغة الفرنسية قائلة:" القلب لا يحب إذا لم ير الجمال".

درة

درة

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وجاءت تعليقات متابعيها بعدما نشرت الصور عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، كالتالي:"تجنني، ناقص تلبسي ايه تاني علشان بردو تبقي حلوة ي درة؟ قمر، واااو عسل".

وشاركت درة في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الحرملك 2"، بطولة جمال سليمان، سامر المصري، باسم ياخور، أحمد فهمي، هبة نور.

كما حققت نجاحًا قبلها من خلال مسلسل "بلا دليل"، مع الفنان خالد سليم، والذي عرض عبر قناة سي بي سي، وضم نخبة من نجوم الفن منهم الفنان أشرف زكي وحازم سمير ونيكولا معوض وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وعمر الشناوي.