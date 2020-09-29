حنان ترك تكشف موقف لن تنساه لـ علاء ولي الدين في ذكرى ميلاده

رنا صلاح الدين - تذكرت الفنانة حنان ترك، موقفًا لن تنساه للنجم الراحل علاء ولي الدين، بمناسبة ذكرى ميلاده التي وافقت أمس الاثنين.

وكتبت حنان، تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدونيات القصيرة "تويتر: "الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا علاء.. سبحان الله العظيم.. لن أنسى أبدا إنك قولتلي وإحنا في المحيط سبحي الله".

حنان ترك

وساهم الفنان الراحل علاء ولي الدين في ظهور عدد من نجوم الساحة الفنية الحاليين وكان أبرزهم النجم كريم عبد العزيز وأحمد حلمي ومحمد سعد، الذين أصبح لهم قاعدة جماهيرية ورصيد فني كبير.

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وكانت قد عادت الفنانة المعتزلة حنان ترك، للأضواء من جديد، بعدما نعت الفنان المنتصر بالله، التي وافته المنية الأيام القليلة الماضية عن عمر ناهز الـ70عاما، وحزن عليه الكثير من نجوم الفن.

أعادت وفاة الفنان الكوميدي المنتصر بالله، الفنانة المعتزلة حنان ترك للأضواء من جديد.

وكتبت حنان، عبر حسابها الخاص بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"ربنا يصبر زوجته وبناته ... ويغفر له ويرحمه ... اللهم انه اسعد واضحك عبادك فجعله في ميزانه".