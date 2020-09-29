صورة| النجمة أماندا سيفريد تستقبل طفلها الثاني من زوجها توماس سادوسكي

رنا صلاح الدين - أنجبت النجمة العالمية أماندا سيفريد، بطلة الفيلم الشهير "Mamma Mia"، مولودها الثاني، من زوجها النجم الشهير توماس سادوسكي.

وشاركت أماندا جمهورها عبر إنستجرام بصورة جديدة تظهر يد الطفل، مرحبة بمولودها الجديد.

واستقبل الثنائي أماندا سيفريد وتوماس سادوسكي طفلهما الأول في العام 2017، والذي حملت به في عام 2016.

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وعلقت أماندا في تلك الفترة على مولودها بقولها قائلة :"لم أتحمس لشىء من قبل في حياتي كلها، كمثل هذا الشهر حيث أنتظر مولودي الأول، هذا بالإضافة إلى زواجي من توماس".

الجدير بالذكر، أن أماندا قد رفضت في وقت سابق، العمل على جزء ثالث من الفيلم الشهير "ماما ميا"، حيث أنها لا تعتقد أنه سيكون هناك فيلم ثالث، موضحه أنه لم يعد هناك المزيد من التفاصيل لتقديمها في القصة.

طفل أماندا