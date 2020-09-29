محمد رمضان يسخر من منافسيه بـ 7 رسائل نارية: "أنا نمبر 1 "

رنا صلاح الدين - حل النجم المصري محمد رمضان ضيفًا على برنامج "مساء dmc"، التي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر شاشة Dmc، كي يتحدث عن مشواره الفني والنجاحات الذي حققها طوال هذه الفترة.

وأدلى رمضان خلال تواجده في البرنامج الذي تم إعداد الأستوديو الخاص به داخل قصر البارون، بتصريحات آثار بها جدلًا.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور الآتية أبرز تصريحات محمد رمضان..

1- رد رمضان على الانتقادات التي وجهت له بسبب ارتدائه الألماس، قائلًا:"الماظ بيرمز لشئ في طموحي، وأما بنعمة ربك فحدث، ومادام مقصرتش في دفع الضرائب هخاف من إيه؟".

2- تضايقت من عدم اعتراف البعض بأني "نمبر1"، عملت اغنية وقولت هخلي ولادهم يقول إني نمبر وان، وأنا مكمل في إنتاج الأغاني".

Advertisements

3- اللون الغنائي الذي أقدمه يتطلب شكل معين في اللبس وأنا في الحقيقة مستحيل ألبس قميص مفتوح وأمشي بيه في الشارع أو أركب بيه عربيتي، لكن حفلاتي الغنائية تعتمد على "الشو".

4- أنا رقم واحد في الدراما والسينما واليوتيوب، وأعد جمهوري بأفلام عالمية.

5- حفلاتي في مصر والوطن العربي حققت نجاحات ضخمة ومنها حفلات في المغرب والسعودية".

6- أغنية "نمبر وان" زعلت ناس كتير لأن فيه ناس لم تعترف بنجاح مسلسلاتي وأنني الأكثر شعبية في الشارع.

7- قناتي على "اليوتيوب" رقم واحد في مصر، وعندي أكثر من 11 مليون مشترك و3.4 مليار مشاهدة في وقت قليل.