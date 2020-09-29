فيديو| أصالة تطرح كليب أغنيتها الجديدة "والله وتفارقنا".. ونيقولا معوض يظهر معها

رنا صلاح الدين - طرحت النجمة السورية أصالة نصري، كليب أغنيتها الجديدة "والله وتفارقنا"، عبر القناة الخاصة بشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على "يوتيوب".

وشاركها الكليب الفنان اللبناني نيقولا معوض، الذي تغزل بها أمس من خلال نشر صورة تجمعه بها، قبل طرح الأغنية معلقًا عليها:" شو حلو لمّا تكون الحياة هالقَدّ خذلتك، مرّة ورا مرّة، بَسّ ما قدرِت تغَيِّر فيك قدّيه إنت حقيقي، شفّاف، كَريم وبتَعطي من قلب قلب قلبَك.. الله يعطيكي على قَدّ جمال صوتِك وقَلبِك صولا".

"والله تفارقنا"، هي واحدة ضمن أغاني ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم".

وكانت قد روجت أصالة للفيديو كليب حيث ظهرت وهي تبكي في البرومو التي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

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أغنية "والله وتفارقنا" من كلمات شموخ العقلا، وألحان ياسر بو على، وتوزيع طارق مدكور.

الفنانة أصالة نصري قد أثارت جدلًا واسعًا بسبب أغنية "رفقًا"، من ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم".

وجاء هذا الجدل بعدما وصفت أصالة النساء فيها بأنهن ضعيفات مستعينة بكلمات من أحاديث الرسول "صلى الله عليه وسلم"، وتحديدًا في المقطع:" رفقاً بمن عنهن قيل، استوصوا خيرا بالنساء، فقد خلقن بضعفهن، وزادهن الله حياء".

وأصدر مجمع البحوث الإسلامية التابع لجامع الأزهر بمصر، بيانًا بعدم سماع هذه الأغنية، من خلال حسابهم الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه:" ننصح المسلمين بعدم سماعها أو الترويج لها"، مؤكدًا أن الاقتباس من حديث النبي ليصبح جزءًا من أغنية غير جائز شرعًا ولا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء".