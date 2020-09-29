فيديو| كيم كاردشيان تفقد عقد ألماسي بـ 75 ألف دولار.. أعرف الحكاية

رنا صلاح الدين - استعادت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، ذكرى فقدان عقدها المرصع بالألماس، والذي كان يبلغ سعره وقتها 75 ألف دولار.

وبالرغم من مرور 9 سنوات على الحدث، لم ينس المعجبون رد فعل كيم كاردشيان، عندما فقدت أحد الأقراط المرصعة بالماس، عندما قفزت في مياة بورا بورا.

ونشرت كيم كاردشيان مقطع فيديو قصير لمتابعيها البالغ عددهم 189 مليون، عبر "إنستجرام"، وظهرت بالفيديو وهى تقفز فى المياة مع أطفالها نورث وسانت.

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وقفزت كيم كاردشيان وقتها في المياة، حيث كانت ترتدى "مايوه"، وحذاء باللون الأبيض من مجموعة "يانزي" الخاصة بزوجها كاني ويست، حيث انفرط منها العقد، وباتت في المياة.

الجدير بالذكر، أن كيم كاردشيان في الساعات الماضية، قد نفت بشكل قاطع الشائعات التي ترددت عن انفصالها عن زوجها كاني ويست، بنشر صورة لها معا في حفل زفاف صديق لهما.