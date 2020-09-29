شاهد ميريام فارس تثير الجدل في أحدث ظهور.. هل هي حامل؟

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، جمهورها بصورة حديثة آثارت بها حالة من الجدل.

وظهرت ميريام، في الصورة من شرة منزلها، ببطن منتفخ مرتدية فستانًا فضفاضًا، مما خمن الكثير بأنها حامل ولم تكشف عن ذلك الوقت الحالي.

وجاءت تعليقات متابعيها بعد نشر هذه الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، كالتالي:" واضح انك حامل مبروك، مبينة حامل، هيا حامل ولا انا بيتهيألي"، وغيرها من التعليقات.

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وكانت قد عبرت الفنانة ميريام فارس، عن حزنها الشديد بعد الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت.

وكتبت إحدى متابعي ميريام:"وحيات الله وشو ما بدم وحشتينا، وقلوبنا معك لأخر يوم، بس ما عاد نتحمل أكتر وانتي بعيد عنا، بس ممكن تقولي أي شيء لنطمن".

وردت ميريام من خلال حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"ما بقى في شي إلو معنى إنو ينقال، لا بقى إلي نفس لا عاتب ولا شارع ولا بهدل، قلبي عم يبكي من جوا، لأول مرة بحس حالي ضعيفة ومكسورة، للاسف دولتي كسرتني".