أحمد حلمي يهرب من الحر بأغرب طريقة.. شاهد

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري أحمد حلمي لجمهوره عن طريقته الغريبة في الهروب من حرارة الجو.

الفنان المصري نشر مجموعة صور له، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، ظهر فيها جالسا على الدرج.

حلمي أرفق الصور بتعليق طريف، حيث كتب: "أحلى قعدة في الحر هي قعدة السلالم بتجيب طراوة".

احمد حلمي

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ومن ناحية أخرى، كشف الفنان المصري أحمد حلمي مؤخرا إنه سيخوض تجربة الدراما كبطولة مطلقة لأول مرة.

حلمي قال، خلال الجزء الثاني من حلقته في برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الفنانة إسعاد يونس، إنه يحضر لفيلم ومسلسل جديد.

وأضاف أنه يجهز المسلسل للعرض في شهر رمضان المقبل، إذا تمت كتابته وانتهت في فترة تجعله يستطيع التصوير بشكل جيد، سيكون جاهزا في الموسم الرمضاني المقبل.