تعرف على دور أنغام في تعارف محمد الشرنوبي بزوجته

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، أن النجمة أنغام كان لها دور كبير في تعارفهما

الشرنوبي وزوجته كشفا، خلال لقائهما في برنامج The Insider بالعربي، أن لقاؤهما الأول كان بمناسبة تصوير أغنية "فاكر زمان" لأنغام والشرنوبي لمهرجان الجونة السينمائي، وكان لقاؤهما الثاني بمناسبة إطلاق ألبوم غنائي جديد لأنغام.

راندا رياض أكدت أن علاقتها بأنغام أكثر من علاقة فنانة بمديرة أعمالها، فهي تعتبر أنغام أختها الكبرى.

وأضافت أنها استشارت أنغام فور لقائها بمحمد الشرنوبي، فأشادت الفنانة بأخلاقه وصفاته في حدود معرفتها به في ذلك الوقت، ونصحتها بالتعرف على شخصيته على مهل.