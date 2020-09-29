رنا صلاح الدين - أطلقت الإعلامية المصرية أسما شريف منير تحدي جديد لمتابعيها يتضمن نظام مختلف لتغير حياتهم م في 30 يوم.
اسما قالت، خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع "انستجرام"، أنها تأثرت الفترة الماضية بحالة نفسية سيئة، بعدما زاد وزنها كثيرا بسبب الحجر الصحي، مما دفعها للتفكير في هذا النظام بمساعدة متابعيها.
الإعلامية المصرية قالت: "طاقتي بمقتش زي الأول لأن الاكل مبقاش صح عايزة اظبط صلاتي عشان ربنا يكرمني ويكرمكم".
وأضافت أن التحدي سيتضمن اتباع نظام محدد للأكل وتقليل الوزن، كما سيتضمن الاهتمام بالبشرة والشعر، وأهم الأركان في التحدي يتمثل في محاولة الانتظام في الصلاة.
حيث قالت:"أنا شخص بيلتزم جدا ولكن لما بتوقف فترة لظروف الدورة الشهرية برجع اتخبط وألبس في الحيطة وأصلي فرض وأسيب فرض"، لافتة إلى أن النظام سيتضمن أيضا ختم القرآن، حيث سيكون التحدي في شهر كامل أسوة بشهر رمضان.
وأكملت :"إن شاء الله هنبقى قد التحدي، أنا قررت تشجعوني وأشجعكم وأدلعكم، والله التحدي ده حقيقي ومش ضحك على الدقون ولا ببيع لكم حاجة وكله بما يرضي الله".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أسما شريف منير تدعو جمهورها للانتظام في الصلاة: هنغير حياتنا في 30 يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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