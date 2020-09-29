دنيا بطمة تغازل "الجمال السعودي" بأغنية جديدة

تطلق المُغنية المغربية دنيا بطمة، قريبا، أغنية وفيديو كليب تحت اسم "الجمال السعودي"، وذلك بعد 10 أشهر من أغنيتها الأخيرة التي اختارت لها اسم "ندمانة".

ويتزامن هذا العمل الفني الجديد، الذي يُنتجه زوجها البحريني محمد الترك، مع العيد الوطني السعودي الذي تحتفل به المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر/أيلول من كُل عام.





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وكتب كلمات الأغنية الشاعر منصور الشادي، ولحن أنغامها حمد الخضر، فيما عُهد الإنتاج إلى شركة زوجها البحريني محمد الترك.

ودنيا بطمة سليلة عائلة بطمة الفنية المعروفة بالمغرب، وهي ابنة الفنان حميد بطمة شقيق الراحل العربي بطمة، أحد مؤسسي الفرقة المغربية الأسطورية.

وقدمت بطمة عشرات الأغاني، كما قدمت تترات لبعض المسلسلات مثل المسلسل الكويتي "خوات دنيا"، والمسلسلين المغربيين "صالون شهر زاد" و"أوشن".



