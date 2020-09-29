شكرا لقرائتكم خبر عن ‏ديانا كرزون وزوجها فى صور جديدة من شهر العسل بصحراء الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ديانا كرزون، جمهورها صورا جديدة لها مع زوجها الإعلامى معاذ العمري خلال قضاء شهر العسل، في منطقة وادي الرم الجبلية في صحراء الأردن، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"صباح السعاده..‏لكل قلب لا يحمل الا الحب لمن حوله..‏صباح الاشياء الجميله ..‏التي نعجز احيانًا عن ادراك روعتها".



ديانا كرازون



ديانا

وكانت توجهت الفنانة الأردنية ديانا كرزون بالشكر إلى جمهورها بسبب رسائل التهانى الرقيقة والرائعة التي تلقتها في الفترة الماضية، والتى صاحبها الجدل على السوشيال ميديا عقب بعض الأنباء عن استدعاء الإعلامى معاذ العمرى من قبل قوات الأمن لسؤاله حول الأعداد التى حضرت زفافه ، إلا أنه سرعان ما نفى على حسابه بموقع فيس بوك.



ديانا وزوجها

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وكتبت ديانا كرزون، عبر حسابها بموقع انستجرام: " فرحتي فيكم كبيره فرحتي انو الله اعطاني عائله حلوه وحنونه وسند متلكم أمي وتاج راسي ونفسي بها الدنيي اخوي وخواتي اصحابي يلي بجد يلي بحسو فيني حتى لو بعاد عني كل الناس يلي بتحبني من بعيد وبتتمنالي كل الخير وأنا عمري ما شفتها فرحتكم شفتها وحسيتها بمسجاتكم الحلوه يلي كملت فرحتي ىالله لا يحرمني من دعواتكم ولا من محبتكم".

يشار إلى أن الإعلامي معاذ العمري زوج الفنانة الأردنية ديانا كرزون، علق على استدعائه من قبل قوات الأمن لمعرفة تفاصيل حفل زفافه من حيث الأعداد التي حضرت الحفل، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "إلى بعض الدكاكين الإعلامية الصفراء، أنا هيني هون واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الأعداد وتم الكشف من رجال الأمن العام والأمور تمام.. شكراً لنشامى الأمن العام ما قصروا... ترى يا صحافة صفراء استدعاء مش اعتقال وشكراً على المباركة".