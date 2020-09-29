شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تصور عددا من مشاهد "ضى القمر" اليوم على الطريق الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل، اليوم، أبطال حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا" تصوير عدد من مشاهد العمل فى أحد منتجعات العلاج الطبيعى على الطريق الصحراوى، التى تجمعها بعدد من الفنانين، وتعيد هذه الحكاية النجمة كندة علوش للساحة الفنية من جديد بعد فترة توقف نتيجة الحمل والإنجاب، سيناريو وحوار عبير سليمان ومن إخراج أحمد حسن الذى قدم من قبل حكاية أمل حياتى التى حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور.

ويشارك فى بطولتها كل من محمد علاء - جامايكا - ومحمد شاهين وأحمد عبد الله محمود وزينب غريب وشريف خير الله وياسمين موافي، وإنتاج سينرجي- تامر مرسي- بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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وتدور أحداثها من خلال قصة حب بين زوجين يلعبهما كندة ومحمد علاء "جامايكا" ونتابع من خلالها بحث الزوجين عن الإنجاب ويعتبر أول عمل تليفزيونى يتعرض للتلقيح الصناعي.

لتستكمل بهذه الحكاية عرض باقى حكايات مسلسل إلا أنا والذى كان قد عرض منه أربعة حكايات قبل رمضان وبعده وحققت نجاحا كبيرا هما بنات موسى وسنين وعدت، وأمل حياتى وأمر شخصي، وجارى تصوير الحكاية السادسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض.

مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدور أحداثه فى 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.