شكرا لقرائتكم خبر عن حواس ونجوم الفن فى أولى ليالى "سينما مصر" على مسرح ساحة الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عرض "سينما مصر"، أمس الإثنين، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، حضورا مميزا لكوكبة من الشخصيات الهامة ونجوم الفن، حيث شاهد العرض الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والفنان كمال أبو رية، والفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح، والفنانة مى عبد النبى، والفنان محمد دسوقى مدير عام مركز الهناجر للفنون، والكاتب محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، والفنان ناصر شاهين.

ومن المقرر أن يستمر تقديم المسرحية اليوم وغدا، ضمن ختام برنامج عودة الروح لشهر سبتمبر، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

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"سينما مصر" هو عرض تخرج الدفعة الثانية قسم التمثيل بمركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية، رؤية وإخراج خالد جلال .

ويؤكد العرض على أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا .