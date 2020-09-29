برلين La Casa De Papel في ظهور كلاسيكي جديد بعد تأكيد تواجده بالموسم الأخير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم الإسباني بيدرو ألونسو، صاحب شخصية "برلين" الشهيرة فى المسلسل الشهير La Casa De Papel، في إطلاله كلاسيكية باللون الأسود، بعد تأكيدات ظهوره في الموسم الأخير من السلسلة كـ "فلاش باك" مثل ظهوره الأخير في نفس المسلسل بالرغم من وفاته في الموسم الأول.
وكان آخر ظهور لـ برلين La Casa De Papel، في المدينة الإيطالية، لحضور مهرجان فينيسيا السينمائي فى إيطاليا، الذي ضم عددا كبيرا من المشاهير والفنانين من مختلف أنحاء العالم، بعد أن ترددت الشائعات بإلغاء هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأعلنت شبكة نتفليكس منذ أسابيع قليلة عن بدء إنتاج الجزء الخامس من مسلسل "La Casa De Papel"، والذي سيشهد نهاية عملية السطو المسلح التي طال انتظارها، على أن يتم تصوير الموسم الأخير من العمل في الدنمارك، إسبانيا، والبرتغال، كما يشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española و Vivir sin permiso على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات، وبدأ تصويره فى الثالث من أغسطس الحالى، المسلسل فكرة أليكس بينا.
وصرح مبتكر ومنتج المسلسل أليكس بينا: "لقد قضينا عاماً كاملاً نفكر في كيفية إنهاء عملية السطو ووضع البروفيسور للمحاكمة وكيفية وضع الأحداث غير القابلة للتغيير لبعض الشخصيات في المسلسل. وتوصلنا لأهمية وجود جزء خامس لمسلسل (البروفيسور)، حيث تصل الحرب إلى قمة التشويق والإثارة من خلال الموسم الخامس".
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