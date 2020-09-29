شكرا لقرائتكم خبر عن برلين La Casa De Papel في ظهور كلاسيكي جديد بعد تأكيد تواجده بالموسم الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم الإسباني بيدرو ألونسو، صاحب شخصية "برلين" الشهيرة فى المسلسل الشهير La Casa De Papel، في إطلاله كلاسيكية باللون الأسود، بعد تأكيدات ظهوره في الموسم الأخير من السلسلة كـ "فلاش باك" مثل ظهوره الأخير في نفس المسلسل بالرغم من وفاته في الموسم الأول.

وكان آخر ظهور لـ برلين La Casa De Papel، في المدينة الإيطالية، لحضور مهرجان فينيسيا السينمائي فى إيطاليا، الذي ضم عددا كبيرا من المشاهير والفنانين من مختلف أنحاء العالم، بعد أن ترددت الشائعات بإلغاء هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

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