شكرا لقرائتكم خبر عن بيع حذاء فيكتوريا بيكهام بـ4100 إسترلينى بعد التبرع به للصليب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "فيكتوريا بيكهام" واحدة من أكثر نجمات العالم مشاركة فى الأعمال الخيرية بطرق عدة، وكأنها تبعث دائما برسالة لمحبيها وعشاقها بضرورة اتباع خطواتها ومشاركتهم مثلها فى الأعمال الخيرية.

فقد سلمت النجمة العالمية ومصممة الأزياء الشهيرة بيكهام عضوه الفريق الغنائى الشهير " Spice Girl " وزوجها لاعب كرة القدم ديفيد بيكهان البالغ من العمر ( 45 عام ) ، صناديق مليئة بالملابس والأحذية القديمة إلى متجر خيرى فى غرب لندن ، لجمع الأموال لضحايا إعصار هايان فى عام 2013.

والحذاء المعروض ارتدته فيكتوريا بعدد من الحفلات مع فريق " Spice Girl " وذلك حسب موقع " ذا سن " والذي أشار أن يبدو أن من اشترى الأحذية يحرص الآن على بيعها لتحقيق ربح و لكنه يعرض 10٪ من سعر البيع النهائي من أجل الصليب الأحمر البريطاني.



فيكتوريا بيكهام فيكتوريا بيكهام

وقد تبرعت فيكتوريا بيكهام و هى أم لأربعة أطفال بزوج من أحذية الجينز ذات الكعب العالى المزود بجلد الثعبان ويحمل اسم "Victoria" على الجانب بالماس و الذى تم عرضه للبيع مقابل 4100 جنيه إسترلينى على موقع " eBay" بعد أن تبرعت بها لمتجر الصليب الأحمر البريطانى لجمع الأموال لضحايا إعصار هايان فى الفلبين فى عام 2013 .

وأشار موقع " ديلى ميل " أنه تم إدراج الأحذية الشهيرة على موقع eBay مقابل 4100 جنيه إسترلينى مع كتابة وصف يوضح أن 10 فى المائة من عملية البيع "سيتم التبرع بها إلى جمعية الصليب الأحمر الخيرية".

Advertisements



حذاء فيكتوريا بيكهام (1)



حذاء فيكتوريا بيكهام (2)



حذاء فيكتوريا بيكهام (3)