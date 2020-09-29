شكرا لقرائتكم خبر عن أسما شريف منير تطلق "تحدي 30 يوم للانتظام فى الصلاة": يلا نغير حياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أسما شريف منير، عن تحدي جديد لمتابعيها عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، يتضمن نظام مختلف لتغير حياتها وذلك في 30 يوم، مؤكدا أن ذلك بسبب تأثرها الفترة الماضية بحالة نفسية سيئة مما دفعها للتفكير في هذا النظام بمساعدة متابعيها، قائلة :"طاقتي بمقتش زي الأول لأن الاكل مبقاش صح عايزة اظبط صلاتي عشان ربنا يكرمني ويكرمكم".

وتابعت أن التحدي سيتضمن اتباع نظام محدد للأكل وتقليل الوزن بعد زيادة وزنها فترة الحجر المنزلي في كورونا، كما سيتضمن الأهتمام بالبشرة والشعر، وأهم الأركان في التحدي يتمثل في محاولة الانتظام في الصلاة، قائلة :"أنا شخص بيلتزم جدا ولكن لما بتوقف فترة لظروف الدورة الشهرية برجع اتخبط وألبس في الحيطة وأصلي فرض وأسيب فرض"، مضيفة أن النظام سيتضمن أيضا ختم القرأن واستغلال أن التحدي سيكون في شهر كامل أسوة بشهر رمضان.



اسما شريف منير

وأضافت :"إن شاء الله هنبقى قد التحدي، أنا قررت تشجعوني وأشجعكم وأدلعكم، والله التحدي ده حقيقي ومش ضحك على الدقون ولا ببيع لكم حاجة وكله بما يرضي الله".

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اسما

وفي وقت سابق كانت طالبت أسما شريف منير، جميع الرجال المصريين بحماية النساء من أى شخص يتعرض لهن بكلمة أو فعل غير مقبول، حيث كتبت بذلك توكيلا لهم للدفاع عنهن.

وكتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك" "طلب وتوكيل عام لكل رجالة مصر، إنت حمايتى .. خليكوا ضهرنا ابقوا سندنا، دافعوا عننا، جيبولنا حقنا، شرفنا هو عرضكم، إحنا كلنا أهل، ربنا وصاكم علينا، متأذنيش، احميني".

وتابعت "طول عمرنا كا مصريين معروف ان رجالتنا دمها حامي وولاد أصول وجدعان، خلي العالم يعرف إن دينا هو السلام هو التسامح وإن الرجالة المصرية مفيش أقوى منها فى الأخلاق النخوة والتدين، متبقاش مسلم فى البطاقة خليك مسلم فى أفعالك، متخليناش نخاف منكم خليكم رجالة نحترمها ونتسند عليها".