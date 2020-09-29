تزوير وجريمة قتل وأزمة ميراث.. ماذا حدث بعد وفاة هيثم أحمد زكي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

لم يمرعام على وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، ومع ذلك تظهر العديد من الأحداث والأسرار المتعلقة بحياته بين حين وآخربشكل مُلفت، وهو ما يثير جدلًا بين محبيه، آخرها اتهام بلال عبد الغني، محامي رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي ووريثه الوحيد، صديقه المقرب "كريم" ابن الفنانة منى عبد الغني، بالتزوير.

وفي السطور التالية نلقي الضوء على أبرز الأحداث التي ظهرت بعد وفاة النجم الشاب:

جريمة قتل واختفاء

في ديسمبر 2019، فجر الإعلامي محمد الغيطي، خلال برنامج "كلام مع الغيطي"، مفاجأة مدوية عن سبب اختفاء الراحل هيثم أحمد زكي عن وسائل الإعلام بعد الأحداث التي شهدتها مصر خلال عام 2011، وفقا لرواية حكتها له الفنانة عفاف شعيب، مؤكدًا أن السبب في اختفاء هيثم تلك الفترة كان بسبب "جريمة قتل"، قائلًَا: "أحد الأشخاص الذين كانوا يعملون برفقة هيثم أحمد زكي سرق السلاح الخاص بوالده الفنان الراحل أحمد زكي، واللي سرق السلاح باعه لناس في الصعيد واتعمل به جريمتين قتل، وهيثم أحمد زكي كان مطلع رخصة جديدة له بامتلاكه هذا السلاح بعد وفاة والده، فالشرطة دورت على هيثم، وراح للفنانة عفاف شعيب قالها أنا هختفي عشان أنا مليش ذنب وأنا خايف، وعفاف شعيب تدخلت في الموضوع ده بعد القبض على من سرق السلاح من منزل هيثم أحمد زكي واعترف بذلك، وطلع منها هيثم بريء وهو ما أثر فيه جدا، وكان أحد أسباب اختفائه عن الإعلام في بعض الفترات".

أزمة إرث

وفي فبراير مطلع العام الجاري، عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرا مفصلا عن بيع مكتب الراحل أحمد زكي بمنطقة الهرم من محامي العائلة بمبلغ قدره 800 ألف جنيه، موضحًا أن هناك مذكرة توجد بها أرقام الفنانين، منها سعاد حسني وفريد شوقي وفاتن حمامة.

كما يوجد بالمكتب جزء من سيناريوهات الأفلام ومنها عدد منها لم يمثل بها بسبب مرضه، وأعرب الإبراشي خلال الحلقة عن أسفه بسبب إهمال ورثة هيثم أحمد زكي تراث ومقتنيات والده الفنان أحمد زكي: "الواحد كاد يبكي وكان بيمسك نفسه وهو بيشوف المقتنيات وهي مهملة متهمًا الورثة بالإهمال.

وشهدت الحلقة مشادة كلامية بين الإبراشي، وبلال عبدالغني محامي رامي بركات (الوريث الوحيد لهيثم زكي)، على خلفية اعتبار الأخير أن الإبراشي يهاجمه، مؤكدًا إن المكتب محل الجدل كانى مليئًا بالكراكيب _بحسب تعبيره_.

وتدخل الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأعلن عن مقاضاة "رامي" الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي، مؤكدًا أن الشقة التي كان يقطنها الراحل هيثم أحمد زكي، كانت تحوى عددا كبيرا من الرسائل الخاصة بالفنان القدير، فضلًا عن العديد من الوثائق والملابس التي تعود لشخصيات أفلامه وغيرها من المقتنيات.

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اتهام بالتزوير

في الساعات القليلة الماضية، اتهم المحامي بلال عبدالغني "كريم"، ابن الفنانة منى عبدالغني، بتصرفه وبيعه إحدى سيارات الفنان الراحل، بعدما أكد أنه اشتراها منه قبل رحيله، قائلًا لـ برنامج "et بالعربي": "كان عنده عربيتين، ولما سألنا واحدة منهم فين، اتضح إنها عنده وقال إنه اشتراها من هيثم"، مؤكدًا أن الفنان الراحل لم يتسلم أي مبلغ من كريم، ولم يحدث بينهما أي عملية بيع أو شراء، والتوكيل المكتوب به التنازل عن السيارة من قِبل هيثم لكريم مزور"، مضيفا: "فوجئنا إن مفيش أي فلوس اندفعت لهيثم، وأحد العاملين بالشهر العقاري أخبرني أن سيارة هيثم الـ(رينجر) اتعملها رخصة وتم نقل الملكية بعد الوفاة".

وتابع: "كريم رجع ودفع مبلغ مالي لرامي بعد ما باع السيارة لأحد المعارض، وده دليل على صحة الواقعة دي، لو عمل توكيل ومسدد كل ثمنها مكنش إدانا فلوس بعد الوفاة، وكلمت كريم والفنانة منى عبد الغني وقولتلها: ده تزوير ودي جناية وقانون العقوبات بيعاقب على الكلام ده، بالإضافة إلى أنه شوشرة وحضرتك ليكي اسم.. وهي فعلا تدخلت ودفعت جزءا من الفلوس لكن مكملتش".

من جانبها، أكدت "منى" والدة الشاب، أن ابنها اشترى تلك السيارة من هيثم زكي قائلة: ""ابني كريم اشترى العربية دي من هيثم، ومسألة الأوراق دي تفصل فيها الجهات القضائية المختصة ومش محلها السوشيال ميديا، ولو كانت الأوراق دي مش سليمة مكنش المرور أخد بها".

وكشف "بلال"، أنه تقدم بمحضر رسمي، طالب فيه بالتأكد من صحة التوكيل الذي تم بين "هيثم وكريم"،: "كريم زوّر توكيلا لهيثم أثناء حياة هيثم وبدون حضوره، وأصدر توكيل تاني بناء على التوكيل المزور لصاحب معرض السيارات، كما أن المعرض باع السيارة هو الآخر دون الرجوع لوريث هيثم شقيقه رامي عز الدين، وهناك طرف ثالث مجهول وهو من اشترى السيارة من المعرض".

وردت منى عبد الغني على هذه الاتهامات قائلة: "الشهر العقاري لما بنيجي نعمل توكيل لازم يكون في وجود الوكيل والموكل إليه، ويكون هناك دقة في التحقق من الموكل، ومحامي رامي لم يكن موجود أصلا في حياة هيثم أحمد زكي، وظهر فجأة وبدون مقدمات يطالبنا بأشياء مش هينفع أذكرها لأنها محل تحقيقات من الجهات المختصة، والأيام المقبلة ستكون شاهدة على صدق كلامي وسلامة موقف ابني، وهناك تشهير بيّا وبابني كريم، ووكلنا محاميا للدفاع عنا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يحاول التشهير بنا وابتزازنا وتم عمل اللازم وتقديم بلاغات للجهات القضائية المختصة".

هيثم أحمد زكي من مواليد 4 أبريل 1984، وهو ابن الفنان الراحل أحمد زكي والممثلة الراحلة هالة فؤاد، وبدأ مشواره الفني عام 2006، عندما استكمل تصوير ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم"، بعد رحيل والده بطل الفيلم، وشارك في العديد من الأعمال الأخرى حتى توفي يوم . 7 نوفمبر 2019، عن عمر يناهز 35 عاما، وشكلت وفاته صدمة للجميع.