رانيا ياسين تستعيد الذكريات بصورة :"كأنه حلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة جمعتها بالفنانة لبنى عبد العزيز والفنان شريف منير، وعلقت: "أنا بحب الصورة دي أوي لأنها كانت بعد عودة النجمة لبنى عبد العزيز وكان عمل إذاعي اسمه الوسادة لا تزال الخالية، وأنا وشريف منير كنا سميحة وصلاح الألفينيات.. تقدروا تقولوا الجزء التاني من الفيلم العظيم الوسادة الخالية".

تابعت: "كان عمل رائع شاركت فيه الفنانة الراحلة زهرة العلا أيضا والفنان سمير صبري في دور عبد الحليم (صلاح).. والفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز في دورها (سميحه) والفنان الراحل عمر الحريري والمفروض إني أنا بنت زهرة العلا وعبد الحليم.. وشريف منير ابن لبني عبد العزيز والفنان الكبير عمر الحريري".

واستكملت:" بجد كأنه حلم .. ربنا يدي مدام لبنى الصحة والعافية ويرحم الفنان عمر الحريري والفنانة زهرة العلا ويسكنهم فسيح جناته".