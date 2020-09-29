بالصور-سمية الخشاب على شاطيء البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة سمية الخشاب مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور "إنستجرام". وظهرت في الصور بإطلالة جدابة وهي جالسة على البحر . سمية غابت عن الدراما الرمضانية لعدة مواسم بعد مشاركتها في "الحلال" بطولة سمية الخشاب ، بيومي فؤاد ،دينا فؤاد، يسرا اللوزي، فادية عبد الغني ، مها أحمد ،حسن عيد ، طارق الإبياري ، تأليف الكاتبة سماح الحريرى ،إخراج احمد شفيق ، وإنتاج صادق الصباح .

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