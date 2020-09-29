إعادة عرض مسلسل الكيف من الأحد إلى الخميس على هذه القناة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

الصراع بين الشر والقُبح من جانب، وبين الخير وغياب الأخلاق من جانب آخر يتجسّد بقوة خلال أحداث الدراما الاجتماعية الشهيرة "الكيف"، التي يبدأ عرضها غداً على قناة "MBC مصر" في تمام الثامنة مساءً، والتي تعود للمشاهدين من باب الدراما التليفزيونية بعد أكثر من ثلاثين عاماً على نجاح القصة سينمائياً.

لا يكتفي مسلسل "الكيف" بإلقاء الضوء على قضية إدمان المخدرات وحدها، بل يوسّع الدائرة طارحاً الإدمان كظاهرة خطيرة في المجتمع العربي عموماً والمصري خصوصاً، ويرصد المسلسل في قالب اجتماعي ظاهرة انتشار المخدرات بأشكال مختلفة بين الناس، وسهولة الوصول إليها وشرائها بمختلف أنواعها ومسمياتها، كما يناقش العمل أيضاً موضوع الغش التجاري والفني والفساد في المجتمع، وانهيار القيم الأخلاقية، وانتشار السلوكيات السلبية في الشارع، وغيرها من الممارسات الخاطئة.

وينجح المُخرج محمد النُقلي للمرة الرابعة في تحويل عمل سينمائي شهير إلي دراما تليفزيونية ناجحة يلتف حولها المُشاهدون، فيتعاون مُجدداً مع الكاتب محمد محمود أبو زيد في تقديم عمل يشارك فيه العديد من نجوم الدراما منهم، باسم سمره، أحمد رزق، عفاف شعيب، ولوسي، أحمد خليل، رمزي لينر، بيومي فؤاد، سعد الصغير، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، طارق صبري، ياسر الطوبجي، نهى صالح، دعاء رجب، إيناس عز الدين، .. وآخرين.