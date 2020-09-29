بالبنط العريض تواصل تفوقها وتقترب من 154مليون مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - تجاوزت أغنية "بالبنط العريض" التي تحمل صوت النجم الإماراتى حسين الجسمي حاجز 153 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.
الأغنية من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وتصدرت التريند ضمن قائمة الأغاني المفضلة خلال هذه الفترة،
وعبر عدد كبير من النجوم عن إعجابهم بالأغنية ولحنها، بطرح مقاطع فيديو وهم يرقصون على كلماتها.
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