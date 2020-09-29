اليوم إعادة عرض "كيكا على العالي" على شاشة "MBC مصر2"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

حول اللعبة الطفولية الشهيرة "كيكا على العالي" التي تجمع عدد من الأصدقاء الصغار البسطاء، ثم تُفرقهم سُبل الحياة ومساراتها فيما بعد في طرق متقاطعة، تدور أحداث الدراما الشيقة "كيكا على العالي" التي تبدأ قناة "MBC مصر2"، عرضها بداية من اليوم "الثلاثاء" في تمام العاشرة مساءً.

تستعرض الدراما الإجتماعية المُثيرة، "كيكا على العالي"، حياة شريحة من البسطاء الذين يعيشون تحت خط الفقر، وتطلع العديد منهم للوصول إلى القمة وتحقيق طموحاتهم بأى صورة، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة دون الوضع فى الإعتبار المبادئ والقيم الأخلاقية.

ويُناقش المسلسل طموحات الشباب الذين يقطُنون فى مناطق عشوائية وإصطدامهم بالفقر والفساد الذي يحول دون تطور حياتهم للأفضل، ويعرض المسلسل صوراً مختلفة لمشاعر الصداقة والحب فى تلك المناطق ومدى الارتباط والتكافل فيما بينهم.

مسلسل كيكا على العالي" يُشارك فى بطولته نُخبة كبيرة من النجوم منهم، حسن الرداد، وصلاح عبد الله، وميس حمدان، وأيتن عامر، وأحمد صفوت، وانتصار، وصبرى فواز، وصلاح رشوان، وهادى الجيار، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج نادر جلال.