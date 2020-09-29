محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
آحدث الأعمال السينمائية للنجم الكبير عرفان خان قبل رحيله في نهاية شهر إبريل الماضي، الكوميديا الاجتماعية "Angrezi Medium" يصل إلى الشاشة الصغيرة، ليعرض حصرياً ولأول مرة في الشرق الأوسط ومباشرة بعد السينما على MBC Bollywood. اليوم الثلاثاء في تمام التاسعة، ويحمل الفيلم توقيع المخرج هومي أداجانيا، ويجمع كل كارينا كابور ورديكا مادان وآخرين.
يضيء الفيلم على حياة رجل، يفعل المستحيل لإرسال ابنته إلى لندن، حيث ستنقلب حياتهما معاً رأساً على عقب، ويواجهان رحلة من المتاعب وفيها الكثير من المفاجآت ضمن أجواء طريفة.
فيلم "Angrezi Medium"، عرض لفترة وجيزة في الصالات السينمائية قبيل إقفالها بسبب انتشار جائحة كورونا في آذار/مارس الماضي. ومحبو النجم عرفان خان كانوا طيلة الأشهر الماضية في انتظار العرض التلفزيوني له.
كانت هذه تفاصيل خبر عرفان خان وابنته في رحلة إلى لندن مع المتاعب والمفاجآت في فيلم Angrzi Medium على MBC Bollywood لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.