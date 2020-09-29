شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى عن صورها الأخيرة: عمركوا جرّبتوا تسلموا روحكم وجسمكم للطبيعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت النجمة ليلى علوي محركات البحث جوجل بعد نشرها لأحدث جلسة تصوير خضعت لها مع المصور خالد فضة، وسط الطبيعة وحافية القدمين، حيث ظهرت فيها بإطلالة جذابة مرتدية فستان أبيض أنيق، وعلقت ليلى علوي على جلسة التصوير قائلة: "عمركوا جرّبتوا تسلموا روحكم وجسمكم للطبيعة؟ جربتوا تستمتعوا بالنعم المجانية اللي ربنا حطّها بحكمة وحساب في كل حاجة حوالينا.. نعمة الهوا والخضرة والماية".

وأضافت ليلى علوى:" نعمة الرضا باللي ربنا قسمهولك أيّا كان..واحدة من متع حياتي وجزء كبير من راحتي النفسية إني أمشى حافية! بالذات على رملة أو في خضرة..إحساس مليان رضا واكتفاء..وتخلص من الطاقة السلبية..البسوا ألوان فاتحة ومبهجة زي الأبيض وامشوا حافيين .. المسوا الأرض والطبيعة واستمتعوا بيها واشكروا ربنا.



تعليق ليلى علوي على صورها الجديدة

وحرصت النجمة ليلى علوي، على الاحتفال بيوم السياحة العالمي هذا الأسبوع، حيث نشرت مجموعة صور لها من إحدى زياراتها السياحية للمعالم الأثرية بصحبة وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لتتغزل في الحضارة المصرية العريقة.

وقالت ليلى علوى على الصور التي نشرتها: "بلدنا طول عمرها حضن كبير لكل شعوب العالم وشعبها أكتر شعب مرحب ومضياف ممكن تقابله، مصر أصل الدنيا ومهد الحضارات، ولأن اللي فيها مش في غيرها، كوكتيل كبير وغني وصاخب من الأماكن الأثرية والسياحية من عصور وحضارات وحقب مختلفة ومتنوعة على مر العهود، أماكن طبيعية ساحرة وجو رباني مفيش زيه ف الدنيا، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بدعوكم كلكم مصريين وعرب ومن كل شعوب العالم أنكم تزورا مصر وتستمتعوا بسحرها وشمسها ونيلها وحضارتها وروحها اللي بتميزها عن أحلى أماكن الدنيا".

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النجمة ليلى علوى



ليلى علوي باطلالة جذابة فى احدث جلسة تصوير



ليلى علوي



ليلى علوي فى جلسة تصوير جذابة بفستان ابيض



ليلى علوي فى احدث جلسة تصوير