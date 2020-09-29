شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة الفنانة كوثر العسال السابعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر مع الذكرى السابعة لوفاة الفنانة كوثر العسال، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2013، عن عمر يناهز 73 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وكان حالها مثل العديد من الفنانات اللائى شاركن بالعديد من الأعمال الفنية ولكنهن ولم يحظين بالشهرة الكبيرة، حيث قدمت كوثر ما يقرب من 50 عملا فنيا.



الفنانة كوثر العسال

كوثر العسال من مواليد 26 نوفمبر 1939 بالقاهرة، وهى ابنة خالة الفنان الكبير محمد وفيق، وبدأت نشاطها الفني في بداية الستينات، حيث قدمت أول أدوارها من خلال أحداث فيلم "امرأة في دوامة"،و شاركت في عدد من الأعمال السينمائية الهامة، أبرزها "أنف وثلاث عيون"، "نحن لا نزرع الشوك"، "شفاه غليظة"، "العقل والمال"، "صباح الخير يا زوجتي العزيزة"، وغيرها من الأعمال الهامة.

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يعد دورها في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، هو الأبرز في تاريخها الفني، حيث جسدت دور "درية" زوجة الوزير، التي تشجع ابنها للزواج من ابنة "عبد الغفور البرعي"، طمعا في ثروة والدها، في عام 2001، شاركت في مسلسل "البرنسيسة"، وهو آخر أعمالها الفنية، حيث أعلنت اعتزالها بعد عرض المسلسل.