الليلة.. "يا بخت من ضحكنى بي" حفلة ستاند أب كوميدي بساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل ستاند أب كوميدي جديد بعنوان "يا بخت من ضحكني بس"، وذلك اليوم، الثلاثاء الموافق 29 من سبتمبر على مسرح النهر، في تمام الساعة السابعة مساءً. مساءً. ويذكر أن حفلة ستاندب كوميدي يقدمها مجموعة من أفضل الفنانين الكوميديين الممارسين لفن الستاند كوميدي منذ أكثر من ٤ سنين Advertisements كوميديانز لأول مرة في حفلة واحدة. كوميديانز لأول مرة في حفلة واحدة. وكانت الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.

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