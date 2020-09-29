فتاة تقاضى والدها بالمحكمة بتهمة الغش فى لعبة ليدو

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ 19 دقيقة

حادثة غريبة شهدتها إحدى الولايات الهندية ، تمثلت في رفع فتاة قضية ضد والدها بالمحكمة لأنه فاز عليها في لعبة “ليدو” .

وذكر تقرير لموقع أوبيندا الهندي تسببت لعبة “ليدو” في أزمة لعائلة هندية، في منطقة بهوبال بولاية ماديا براديش، بعدما قررت الابنة البالغة من العمر 24 عاما تقديم شكوى إلى محكمة الأسرة ضد والدها بتهمة الغش في اللعبة.

وقرت الشابة التوجه إلى المحكمة بعد أن هزمها والدها عدة مرات في تلك اللعبة، متهمة إياه بالغش .

واعتادت الشابة اللعب مع شقيقيها ووالدها للتسلية خلال فترة الإغلاق التي فرضتها السلطات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وليدو هي لعبة لوحية مخصصة لشخصين أو أربعة أشخاص، يكون لدى اللاعب فيها 4 قطع خاصة به يحركها عن طريق النرد، وبإمكان اللاعب أخذ قطع المنافس وإرجاعه إلى نقطة البداية.

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وبعد خسارتها عدة مرات، شعرت الفتاة، التي لم يكشف عن هويتها، بالمرارة والغضب، فقررت اللجوء إلى المحكمة لتطلب إلغاء نسبها إلى والدها لأنه لا يستحق ذلك، لأنه خان الثقة، ولم تتوقع أن يغشها أو يخدعها.

وجراء تلك الدعوى، اضطرت الفتاة “المصدومة” أن تخضع إلى جلسات استشارية لحل هذه “المعضلة”.

وقالت مستشارة المحكمة الأسرة في مدينة بهوبال، ساريتا راجاني، إن الفتاة تعرضت لصدمة في والدها جراء اعتقادها بأنه يغش”.

وتابعت: “في هذا الزمن لا يستطيع الأبناء تحمل الهزيمة ولهذا تظهر لدينا مثل هذه الحالات. إنهم بحاجة إلى تعلم أن تقبل الخسارة أمر لا يقل أهمية عن الفرح بالفوز”.

وأوضحت راجاني أن الفتاة الجامعية حضرت أربع جلسات استشارة، مشيرة إلى أن وضعها النفسي بدأ يتحسن، لافتة إلى أنها لم تشارك عائلتها بشأن مشاعرها، وقررت الذهاب إلى المحكمة دون علمهم.