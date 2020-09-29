بالفيديو.. عرض أزياء بـ”دمى متحركة” بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ ساعة واحدة

فرضت إجراءات الإغلاق التي فرضتها العديد من الحكومات لمواجهة فيروس كورونا ، تداعيات كارثية على بيوت عرض الأزياء التي اغلقت أبوابها ..

لجأت دار “موسكينو” الإيطالية للأزياء إلى الاستعانة بفكرة استثنائية لتنظيم عرض أزياء دون أي عارضات أو ضيوف، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولجأت الدار للشركة المنتجة لعرائس “ذا مابيت شو”، للاستعانة بمجموعة مصغرة من الدمى المتحركة.

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وتم تفصيل أزياء بمقاس العرائس الصغيرة، والاستعانة بعدد محدود للغاية من الأشخاص لتحريكها.

وحرصت دار الأزياء على أن تكون عرائس الضيوف قريبة الشبه من أصحابها مثل رئيسة تحرير مجلة “فوج” الأمريكية آنا وينتور، ومحررة الأزياء في “نيويورك تايمز” فانيسا فريدمان، وغيرهما.



