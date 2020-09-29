رنا صلاح الدين - احتفلت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني بعيد ميلادهاالـ39، وذلك بعد أزمة تصريحاتها عن الحجاب التي آثارت بها حالة من الجدل.
ونشرت رضوى، صورة جديدة لها ظهرت من خلالها وهي تحمل تورتة عيد ميلادها، وعلقت عليها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"انا تميت ٣٩ سنه...وتقريبا كبرت".
وتوجه العديد من محبيها ومتابعيها بالتهنئة لها، متمنين لعها السعادة الدائمة في حياتها الشخصية والمهنية.
وكانت قد أثارت رضوى الشربيني، حالة من الجدل وتم إحالتها للتحقيق بعد أن قالت في برنامجها "هي وبس" على قناة CBC،"لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، إوعي تقلعي الحجاب إنتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".
وطالبت من ترغب في خلع الحجاب، بأن تلتزم بالحجاب وأن تتغلب على شيطانها، قائلة: "إنتي أحسن عند ربنا.. غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أزمة تصريحاتها عن الحجاب.. شاهد رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها الـ39 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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