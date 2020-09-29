محمد علي رزق يدافع عن عارفة عبدالرسول بعد صورة المايوه

رنا صلاح الدين - دافع الفنان المصري محمد علي رزق عن الفنانة عارفة عبدالرسول، وذلك بعد تعرضها لانتقادات كثيرة بسبب صورتها بالمايوه، التي نشرتها مؤخرا.

رزق كتب، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك": "طب الست عارفة عبدالرسول ست الكل و تعمل إللي هي عاوزاه و إللي مش عاجبه ياريت يخليه فنفسه...محدش طلب رأي حضرتك".

محمد علي رزق وعارفة عبدالرسول

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وكانت الفنانة المصرية عارفة عبدالرسول قد نشرت مؤخرا صورة حديثة لها في البحر، ظهرت فيها وهي مرتدية المايوه.

عارفة علقت على الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "فيسبوك"، قائلة: "لقيت الطبطبة"، وهو ما عرضها لانتقادات لاذعة.

عارفة عبدالرسول