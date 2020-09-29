بالفيديو.. حمو بيكا يخضع لجلسة إزالة لشعر وجهه ويثير سخرية جمهوره

رنا صلاح الدين - أثار مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا سخرية جمهوره، بعدما نشر مقطع فيديو له، داخل إحدى عيادات التجميل والاعتناء بالبشرة.

حمو بيكا ظهر في مقطع الفيديو، الذي نشره عبر حسابه على تطبيق TikTok، وهو يخضع لجلسة إزالة شعر بوجهه، خاصة منطقة الأنف، باستخدام الشمع.

مطرب المهرجانات ظر بخفة ظل شديدة، وهو يخاطب المسئول عن الجلسة بأن الشمع ساخن ويلسعه.

وكان مطرب المهرجانات حمو بيكا، قد احتفل مؤخرا بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني بمسقط رأسه بالإسكندرية.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لسيارة حفل زفاف حمو بيكا، الفخمة التي أصبحت حديث السوشيال ميديا، حيث أوضح بعضهم أن السيارة من نوع " رانج روفر"، وحرص على تزينها بالورود من الأمام ومن الخلف أيضًا مع كتابة باللغة الإنجليزية اسم "Bika".

حمو بيكا

حمو بيكا

حمو بيكا