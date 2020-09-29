الكشف عن الموعد النهائي لعرض فيلم "أفاتار" في دور العرض السينمائي

رنا صلاح الدين - أعلن المخرج الأمريكية الشهير جيمس كاميرون، اكتمال الجزء الثاني من فيلم "Avatar" بنسبة 100%، وهو ما يجعله جاهزا للعرض.

وكان تصوير الجزء الثانى من فيلم Avatar بدأ فى نهاية العام الماضى، واستمر إلى بداية العام الجارى.

وكشفت شركة "20th Century" عن أول صورة من كواليس تصوير العمل، من خلال الحساب الرسمى للفيلم على تويتر.

وسيدور الجزء الجديد من الفيلم بشكل أكبر تحت المياه، حيث سيأخذ المشاهدين الأجزاء المحيطة بـ كوكب "Pandora" الخيالي.

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وأوضحت الصورة، أبطال العمل وهم يقومون بالتصويرمن إحدى حمامات السباحة.

وأكد جيمس كاميرون، بأن الفيلم سيتم طرحه بموعده وتحديداً في 17 ديسمبر 2021.