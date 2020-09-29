أمل عرفة تفاجئ الجميع بصورة من طفولتها.. ابنتها نسخة طبق الأصل عنها

متابعة بتجــــــــــــرد: فاجأت النجمة السورية أمل عرفة متابعيها بنشر صورة قديمة لها على صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”. وظهرت فيها طفلة في سنوات عمرها الأولى وأرفقتها بصورة أخرى لابنتها مريم في المرحلة العمرية نفسها.

وتعليقًا على الصورة كتبت أمل عرفة: “لما كنَّا أنا وبنتي مريم صغار بنفس العمر أعز أصحاب”. وتفاعل معها الكثير من متابعيها حيث ركز بعضهم على الشبه الكبير بينها وبين ابنتها واعتبروا أن الأخيرة نسخة عنها.

ويشار إلى ان الممثلة شاركت مؤخراً في مسلسل “شارع شيكاغو” الذي حقق نجاحًا لافتًا وأصداء إيجابية ظهرت من خلال تفاعل الجمهور معه على مواقع التواصل الإجتماعي.