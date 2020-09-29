متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية أنغام عن تعاونها الثاني مع المستشار تركي ال الشيخ في البومها الجديد المقرر طرحه خلال أيام باللهجة الخليجية بعنوان “مزح”.
وقالت أنغام في تسجيل صوتي لبرنامج ET بالعربي: أتعاون مع المستشار تركي ال الشيخ في اغنية جديدة بعنوان “لايقين” ويعد ذلك التعاون الثاني بيننا.
وأضافت أنغام قائلة: اشعر بان الاغنية جديدة ومختلفة عن الأغاني التي قدمتها من قبل واتصور انها جديده علي المستشار تركي ال الشيخ ايضا ومختلفة عنى واتوقع نجاحها عند طرحها.
وسبق أن أعلنت أنغام، عن البومها الجديد “مزح”، وتقدم فيه أغنيات “غريب”، “آخر لقاء”، “بعض الخطأ”، “لا تستغرب”، “أدور”، “ابطي علي”، “تسلم يدينه”، “طاولة”، “ألف آسف”، “هنا وهناك”، “ثلاثة حروف”.
كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تكشف عن مفاجأة جديدة لجمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.