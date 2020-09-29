أنغام تكشف عن مفاجأة جديدة لجمهورها

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية أنغام عن تعاونها الثاني مع المستشار تركي ال الشيخ في البومها الجديد المقرر طرحه خلال أيام باللهجة الخليجية بعنوان “مزح”.

وقالت أنغام في تسجيل صوتي لبرنامج ET بالعربي: أتعاون مع المستشار تركي ال الشيخ في اغنية جديدة بعنوان “لايقين” ويعد ذلك التعاون الثاني بيننا.

وأضافت أنغام قائلة: اشعر بان الاغنية جديدة ومختلفة عن الأغاني التي قدمتها من قبل واتصور انها جديده علي المستشار تركي ال الشيخ ايضا ومختلفة عنى واتوقع نجاحها عند طرحها.

وسبق أن أعلنت أنغام، عن البومها الجديد “مزح”، وتقدم فيه أغنيات “غريب”، “آخر لقاء”، “بعض الخطأ”، “لا تستغرب”، “أدور”، “ابطي علي”، “تسلم يدينه”، “طاولة”، “ألف آسف”، “هنا وهناك”، “ثلاثة حروف”.