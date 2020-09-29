حظر إذاعة أغنيات أم كلثوم في مصر إلا بشرط وحيد

متابعة بتجـــــــــــرد: وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، تحذيرا عاجلا لكل القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت التي تبث من داخل مصر، بعدم إذاعة أغنيات المطربة الراحلة أم كلثوم صاحبة لقب “كوكب الشرق”، دون الحصول على موافقة مكتوبة من شركة صوت القاهرة بصفتها المالكة حصريا لحقوق أغاني المطربة الراحلة.

وأكد المجلس، في بيان رسمي تم تعميمه القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت التي تبث من داخل مصر على أن أي تعاقدات تخص أغنيات أم كلثوم تتم فقط عن طريق صوت القاهرة، وإلا سوف تتخذ الشركة كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها حيال أي من القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت التي تبث هذا المحتوى دون الحصول على موافقة كتابية منها.

وأشار المجلس إلى أنه تلقى مذكرة من شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، تفيد بأنها قد حصلت على حكم تاريخي يؤكد أحقيتها وحدها في حقوق استثمار أغاني كوكب الشرق أم كلثوم سواء كانت على دعامات سمعية أو بصرية، وأن أي استغلال لأي منها بغير ترخيص كتابي مسبق يؤدي إلى مسؤولية جنائية ومدنية طبقا لأحكام الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية.

يذكر ان القضاء المصري حسم النزاع المستمر منذ 45 عاما حول المالك الحقيقي لحقوق استغلال صوت المطربة المصرية “أم كلثوم”، وصدر حكما عن محكمة القاهرة الاقتصادية واجب النفاذ ولا يجوز الطعن بالنقض عليه لصالح شركة صوت القاهرة بملكية تسجيلات أم كلثوم، وفقا للعقود المبرمة معها في حياتها وعدم الاعتداد بعقود وقعها بعض ورثتها مؤخرا.